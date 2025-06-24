Bugünün Spor Gündemi

KADIN FUTBOLU
13.00 Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ABB Fomget'in, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'ndaki rakipleri belli olacak.
BEŞİKTAŞ
13.00 Beşiktaş Divan Kurulu Başkan adayı Ahmet Akpınar basın buluşması düzenleyecek.
BASKETBOL
- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final
17.30 Fransa-Litvanya
20.30 İtalya-Türkiye
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
22.00 Auckland City - Boca Juniors
22.00 Benfica - Bayern Münih (Orkun Kökçü - Kerem Aktürkoğlu)
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