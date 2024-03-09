Buharkent Belediyespor U16 Şampiyonluk Kupasına Ulaştı

Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan Buharkent Belediyespor U16 takımı, düzenlenen seremoni ile kupasına kavuştu. Seremoniye katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, genç sporculara madalyalarını kendisi taktı. Düzenlenen kupa seremonisinin ardından play-off turundaki ilk maçına çıkan gençler, rakibi Aydın Yıldız Spor'u 2-1 yenerek, tura galibiyetle başladı. Gençlerin performansını beğenen Başkan Erol, sporcuları tebrik ederken, yaptığı paylaşımda "Tebrikler çocuklar. Nazilli Bölge Şampiyonası'nı 1. olarak tamamlayan Buharkent Belediyespor U16 takımı şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa seremonisinin ardından play-off turunun ilk maçında Aydın Yıldız Sporu 2-1 yenerek grup maçlarına 3 puanla başladı" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
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