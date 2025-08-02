Buharkent\'te Çocuklar Basketbol Turnuvası Coşkusu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 'Kentin Çocukları Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden minikler, şampiyonluk için ter dökerken, turnuvanın final heyecanının ardından kazanan takımlar belli oldu.

Buharkent Belediyesi koordinesinde bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Festival kapsamında hazırlanan etkinlik ve turnuvalar da başvuruların tamamlanmasının ardından başlarken, çocukların sporla iç içe büyümesi amacıyla gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' basketbol turnuvasında da final heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı turnuvada bir araya gelen minikler de şampiyonluk için ter döken, turnuvanın kazanan takımları belli oldu. Rekabetin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvanın Küçük Grup kategorisinde Parkenin Savaşçıları takımı birinci, Potanın Peşindekiler takımı ikinci, Süper Dörtlü takımı ise üçüncü oldu. Büyük Grup kategorisinde ise Savunma Ekibi takımı birinci, Zirve takımı ikinci, Üçlük Yağmuru takımı da üçüncü oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, turnuvaya katılan herkese teşekkür ederek "Turnuvamızın son gününde küçük ve büyük yaş gruplarının çeyrek final, yarı final ve final maçlarında heyecan, mücadele ve coşkuyu bir arada yaşadık. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza madalyalarını takdim ettik, dereceye giren takımlarımızı da kupalarıyla buluşturduk. Tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyona emek veren Basketbol Sorumlumuz Onur Akkoyun'a ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Nice turnuvalarda buluşmak üzere" dedi. - AYDIN