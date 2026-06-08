Bükreş'te Güreş Başarısı - Son Dakika
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Bükreş'te Güreş Başarısı

Bükreş\'te Güreş Başarısı
08.06.2026 11:40
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Aydınlı güreşçiler Bükreş'te madalyalarla döndü; Songül Kavak bronz kazandı, Suna Durmaz Dünya Şampiyonası'na gitti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen güreş turnuvasında milli takım sporcuları arasında yer alan Aydınlı sporcular başarılarıyla gururlandırdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U-20 Dumitru Pirvulescu & Vasile Lorga Uluslararası Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcumuz Songül Kavak, 50 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Milli takımımızın turnuvanın ilk gününde elde ettiği toplam 20 madalya içerisinde yer alan Songül Kavak, gösterdiği başarılı performansla ülkemize önemli bir başarı kazandırdı.

Öte yandan bir diğer milli sporcumuz Suna Durmaz, 57 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası için bugün Brezilya'ya hareket etti. Başarılı sporcu, dünya şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için mindere çıkacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

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