Bükreş\'te Güreş Başarısı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen güreş turnuvasında milli takım sporcuları arasında yer alan Aydınlı sporcular başarılarıyla gururlandırdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U-20 Dumitru Pirvulescu & Vasile Lorga Uluslararası Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcumuz Songül Kavak, 50 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Milli takımımızın turnuvanın ilk gününde elde ettiği toplam 20 madalya içerisinde yer alan Songül Kavak, gösterdiği başarılı performansla ülkemize önemli bir başarı kazandırdı.

Öte yandan bir diğer milli sporcumuz Suna Durmaz, 57 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası için bugün Brezilya'ya hareket etti. Başarılı sporcu, dünya şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için mindere çıkacak. - AYDIN