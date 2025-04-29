Bulanık Kopspor\'dan Kaymakam\'a Ziyaret

Muş Süper Amatör Lig'ini şampiyon olarak tamamlayan Bulanık Kopspor Takımı, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret ederek kazandığı kupayı takdim etti.

Muş Süper Amatör Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak önümüzdeki günlerde BAL'a çıkmak için Yeşil Varto Spor ile karşılaşacak olan Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti. Takdim edilen kupayı alan ve ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Koşansu, "Marifet iltifata tabidir. Öncelikle elde edilen başarıdan dolayı futbolcularımızı ve onları yetiştiren teknik adamları, yönetimi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben yöneticisinden antrenörüne ve futbolcusuna kadar hepinize bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Bu şampiyonluğun olumlu yansımalarını bizler hissettik, eminim sizler de hissetmişsinizdir. Sporla meşgul olan geçlerimiz hem zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor hem de daha disiplinli bir hayat yaşıyorlar. Bununla birlikte takımın başarı çitasını daha da yükselteceğine inanıyorum. Bizler idare olarak elimizden gelen desteği inşallah her zaman sizlere sunacağız" dedi.

Bulanık Kopspor Kulüp Başkanı Yasin Temel ise sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek, çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Kaymakam Koşansu'ya bilgi verdi. Temel, destekleri için Kaymakam Koşansu'ya teşekkür etti. - MUŞ