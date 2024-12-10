Bulanık'ta Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Spor

Bulanık'ta Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Bulanık\'ta Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Bulanık'ta açılan artistik jimnastik kursları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.

10.12.2024 15:53
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan artistik jimnastik kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen jimnastik kursları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Çocuk sporcuların yoğun katılım gösterdiği antrenmanlarda, temel tekniklerden ileri seviye hareketlere kadar geniş bir eğitim programı uygulanıyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bu kurs, ilçedeki jimnastik sever çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Antrenmanlar, hem eğitici hem de keyifli bir ortamda gerçekleştirilerek geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine zemin hazırlanıyor.

Katılım sağlamak isteyenlerin Bulanık Spor Salonu'na başvurarak detaylı bilgi alabileceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

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