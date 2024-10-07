Bülent Başer, Almanya'da Ödül Aldı - Son Dakika
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Spor

Bülent Başer, Almanya'da Ödül Aldı

Bülent Başer, Almanya\'da Ödül Aldı

Türk boks antrenörü Bülent Başer, Almanya'da en iyi antrenörler arasında ödül kazandı.

07.10.2024 17:27
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Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, Almanya'da en iyiler arasında gösterilerek, ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen törenle en başarılı antrenörlere ödülleri dağıtıldı. Bu ödüle Türk antrenör Bülent Başer de layık görülürken, yine dünyanın en iyi antrenörlerinden Uli Wagner de ödül alanlar arasında yer aldı. Törende bir konuşma yapan Almanya Boks Federasyonu Başkanı Thomas Pütz, "Sizler ringlerin gizli kahramanlarısınız. Siz olmazsanız şampiyonlar olmaz bu nedenle sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ülkemi temsil ettiğim için gururluyum"

Bugüne kadar dünya çapında yüzlerce şampiyon yetiştiren antrenör Bülent Başer, dünya boks arenasında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugüne kadar dünya şampiyonları başta olmak üzere onlarca Avrupa şampiyonu, kıtalararası şampiyonu ve çok sayıda şampiyon yetiştirdim. Bugün aldığım ödül bu emeklerimin tasdik belgesi niteliği taşıyor. Önümüzdeki seçimlerde ülkemizde yapılacak olan Boks Federasyonu seçimlerinde başkanlığa adaylığımı koyarak ülkemize hizmet etmek istemiştim fakat olmadı. Çünkü şu an boksörlerim dünya ringlerinde büyük mücadelelere girecekler ve ben bir süre daha onların yanında olmam gerekiyor. Ülkemizdeki bu önemli seçimlerde aday olanlara başarılar diliyorum. Bundan sonraki seçimde adaylığımı koyarak dünya çapında edindiğim birikimleri ülkeme getirerek gençleri yetiştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Almanya, Tören, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Başer, Almanya'da Ödül Aldı - Son Dakika

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