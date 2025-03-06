Bülent Bölükbaşı: 1 Puan Sevindirici

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Kocaelispor maçının ardından, "10 kişi kalan Kocaelispor'u yenmemiz daha iyi olurdu ancak sahadaki oyundan memnuniyet duydum. Geçen hafta kötü oynadık. Bu haftaki oyun ve 1 puan sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Kocaelispor karşısında alınan 1 puandan memnun olduğunu dile getirerek, "İki tarafı da tebrik etmek lazım. Ligin en iyi takımına karşı oynadık. Kocaelispor bulunduğu konumu hak eden çok büyük bir camia. Çok kaliteli oyuncuları var. 10 kişi kalan Kocaelispor'u yenmemiz daha iyi olurdu, ancak sahadaki oyundan memnuniyet duydum. Geçen hafta kötü oynadık bu haftaki oyun ve 1 puan sevindirici oldu. Gol yedikten sonra tekrardan oyuna döndük. Kırmızı karttan sonraki oyunumuz daha iyi olabilirdi" dedi. - İSTANBUL