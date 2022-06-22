Bülent Daşkan: Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
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Bülent Daşkan: Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz"

22.06.2022 16:08
Bülent Daşkan: Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz"

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl aradan sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Haziran Salı Gününe ertelendi.

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl aradan sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Haziran Salı Gününe ertelendi. Turgutluspor başkan adayı Bülent Daşkan, "Turgutluspor'umuzun menfaatlerini her şeyden üstün tutacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Turgutluspor yönetiminde şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'un 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılması planlanan olağan genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Haziran Salı Günü çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek. Kırmızı-siyahlılarda mevcut Başkan Ahmet Daşkan, geçen sezon içindeki olağanüstü kongreyle göreve gelmiş ve olağan genel kurulda aday olmamıştı. Kongrede Ahmet Daşkan'ın yönetiminde yer alan Bülent Daşkan başkan adaylığını açıkladı.

Daşkan: "Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz"

Turgutluspor'un başkan adayı olan Bülent Daşkan ise yaptığı açıklamada, "Turgutluspor'umuzun başkanlığına adayım. Yaşamım boyunca kırmızı siyahlı renkleri olan kulübümüze, armasına aşık olarak büyükmüş ve kulüp menfaatlerini göz önüne alarak en iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden Turgutluspor için çalışmaya devam edeceğiz. Turgutluspor'umuzun menfaatlerini her şeyden üstün tutacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Turgutluspor yönetiminde şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüze taraftarımıza, hemşerilerimize ve şanlı camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Daşkan: Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

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