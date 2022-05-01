Bülent Korkmaz: "Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık"

01.05.2022 23:08
Bülent Korkmaz: "Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 7-1 galip geldikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada "Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 7-1 galip geldikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada "Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Sezon başından beri ilk deplasman galibiyetini aldık. İyi oynadık ve sonunda kazandık. Küçük bir şansımız vardı, onu önümüzdeki haftaya taşıdık. Artık önümüzdeki hafta önce kendi işimizi bitireceğiz. Daha sonra rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

"Kırmızı kartlar ve penaltılar sonucu etkiliyor"

Korkmaz, bir gazetecinin geçtiğimiz hafta alınan farklı mağlubiyet ve bu hafta alınan farklı galibiyeti sorması üzerine şöyle konuştu: "Biz maalesef çok kolay kırmızı kart görüyoruz ve penaltı veriyoruz. Oyunumuzu ve maçın sonucunu etkileyen şeyler bunlar. Trabzon maçından sonra oyun olarak iyi oynuyoruz ama bu kadar kolay kırmızı kart görürsek sonuç da alamazsınız. Ben nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa deplasmanda daha fazla puan toplayabilirdik."

"Sezon sonunda konuşacağız"

Korkmaz, gelecek sezon Rizespor'da devam edip etmeyeceğinin sorulmasına ise şöyle yanıt verdi: "Ben daha önce anlaşırken kontratımın gereği neyse o davranacağımı söylemiştim. Burada olmaktan dolayı ekip olarak çok mutluyuz. Bakacağız, sezon sonunda konuşacağız. Fakat ben kontratımın gereği neyse sonuna kadar onu kullanacağım." - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Bülent Korkmaz, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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