Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz

22.04.2022 23:51

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Çok üzgünüz. Maçın birinci dakikasında her şey bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Çok üzgünüz. Maçın birinci dakikasında her şey bitti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayla ilgili çok fazla konuşacak şey olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe maçının kendileri için final olduğuna değinen Korkmaz, "Her yönüyle iyi hazırlanmıştık. Maçın 1. dakikasında gördüğümüz her yönüyle kolay, basit bir kırmızı kart... Kırmızı kart doğru bir karar. Maçtan önce bazı oyunculara özelikle sakin olmalarını söyledim ama maalesef sahada farklı gelişti. Çok üzgünüz. Maçın birinci dakikasında her şey bitti." diye konuştu.

Maça çıkmadan önce Baiano'ya sakin olması gerektiğini söylediğini kaydeden Korkmaz, "Niye böyle bir şey yaptı? Çünkü final maçı. Bu maçı alsak bambaşka bir senaryo olacaktı. Matematiksel olarak hala şansımız var ama mucizelere kaldı. Birinci dakikada oyun da bitti maç da bitti." şeklinde konuştu.

İlk penaltı kararının ağır olduğunu düşündüğünü vurgulayan Korkmaz, "Kayarak gelen bir oyuncunun eli yerdeyse penaltı değil diye biliyorum. Hakeme söyledik. Bize penaltı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Baiano'ya kırmızı kart sonrası saha kenarında tepki gösterdiğini ifade eden Korkmaz, "Tepki gösterilmeyecek durum değil. Az bile tepki gösterdik. Faulden sonra olmaması gereken hareketler. Faulü yaptın, devamında yapmaması gereken hareket... Bir değil iki değil. Takımı, oyunu, sonucu etkiliyor. Buna fırsat vermemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:27 6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:21 Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
23:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 00:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement