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Bülent Uygun, EMS Yapı Sivasspor'da ikinci kez göreve başlıyor - Son Dakika
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Bülent Uygun, EMS Yapı Sivasspor'da ikinci kez göreve başlıyor

Trendyol Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor'da, Bülent Uygun'un ikinci dönemi resmen başlıyor. Futbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen ve Sivasspor'u şampiyonluk kovalatan Uygun, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Uygun, daha önce Sivasspor ile Avrupa kupalarında da mücadele etmişti.

Bülent Uygun, EMS Yapı Sivasspor\'da ikinci kez göreve başlıyor
02.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:39
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da, ikinci kez Bülent Uygun dönemi bugün resmen başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu takımların formalarını giyen, attığı gollerin ardından verdiği asker selamı dolayısıyla "Asker Bülent" olarak tanınan Bülent Uygun, ilk teknik direktörlük görevini yaptığı Sivasspor ile yeniden anlaşmaya vardı.

Son görüşmeleri yapmak üzere Sivas'a gelen Uygun, bugün BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Sivasspor, Bülent Uygun ile şampiyonluğu kovaladı

2004-2005 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun'un görev yaptığı sezonlarda başarılı grafik çizdi.

Sivas ekibi, Karol Pecze ile başlayıp Bülent Uygun'la devam eden 2006-2007 sezonunu 48 puanla Gençlerbirliği'nin ardından averajla 7. sırada bitirdi.

Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puanla, aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın averajla gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunu ise 71 puanlı Beşiktaş'ın ardından 66 puanla ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlılar, Bülent Uygun döneminde 2 sezon şampiyonluk kovalayarak adından söz ettirdi.

Uygun, 2009-2010 sezonunun 8. haftasındaki Antalyaspor galibiyetinin ardından görevi teknik direktör Muhsin Ertuğral'a bıraktı.

Bülent Uygun'un Sivasspor ile Avrupa karnesi

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Bülent Uygun'un öğrencileri, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Süper Lig'den Katar'a

Teknik direktör Bülent Uygun, Sivasspor macerasının ardından Türkiye'de Eskişehirspor (2010-2011), Elazığspor (2012-2013), Gaziantepspor (2012-2013), Ankaraspor (Osmanlıspor) (2017-2018), Kayserispor (2019-2020) ve Çaykur Rizespor (2020-2021) takımlarını çalıştırdı.

Uygun, Katar ekiplerinden Umm Salal'ı 2013-2014 sezonunda, Al Gharafa'yı 2017-2018 sezonunda ve Al Rayyan'ı da 2018-2019 sezonunda çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bülent Uygun, EMS Yapı Sivasspor'da ikinci kez göreve başlıyor - Son Dakika


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