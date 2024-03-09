Bülent Uygun: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz - Son Dakika
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Bülent Uygun: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz

Bülent Uygun: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

09.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktör Bülent Uygun, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları maçı kaybettiklerini belirtti.

Galibiyetinden dolayı Alanyaspor'u tebrik eden Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. 8 haftalık bir periyot içerisinde belki de en iyi oynadığımız bir maçtan maalesef pozisyon üretmemize rağmen, birçok şey yapmamıza rağmen mağlup ayrıldık." dedi.

İyi oynarken kaybetmenin üzüntü verici olduğunu aktaran Uygun, "Futbolcularımızı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Zor süreçlerden ve stresli durumlardan buralara geldik. Bazen futbolun doğasında bu var." diye konuştu.

" Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaştı"

Uygun, tribünlerden kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bizle birlikte o coşkuyu yaşamaya çalıştılar. Maalesef mağlup ayrıldık. Buna etkenler de vardı, bu etkenleri de düşünmek lazım. Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş, bizimkilere gelince kendi çocuğumu ya da başka bir çocuğu azarlamayacağım bir şekilde sahada azarlaması, bağırıp çağırması... Ahmet İbanoğlu'yu da bu konuda aramama gerek yok herhalde, kendisi VAR kayıtlarından dinler. Hakemlerimiz gerçekten kendilerini geliştirmek zorundalar. Yıllardan beri hakemlerle ilgili projeler üretip, anlatıp onların gelişmesi konusunda gereken her şeyi söyleyen bir adamım. Bizler çok iyi şey yaparken onların da iyi yerlere gelmesini istiyorum ama gelişmeye niyetleri yok. Sistem belli, sistemle ilgili bazı gerçekler var ama onu da soran yok. Bugün sarı kartların hepsini bize verip, bütün takdir haklarını da onlara kullandığı bir maç izledik. Yapacak bir şey yok, sonrasına bakacağız. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var, ligin boyu kısalıyor. Futbolcu kardeşlerim özveriyle çalışıyor, alın teri sarf ediyor."

"Sen hakemsin, hakimsin, adaletli olansın"

Bütün takımların aynı stres ve sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Uygun, bir an önce almaları gereken 6 puanı hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.

Uygun, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını rakipten yana kullanmasının kendilerini etkilediğini belirterek, "Bağırırsan, hakaret edersen çok daha etkilenirsin. Sen hakemsin, hakimsin, adaletli olansın. Bana 3 maç ceza aldıran hakemi 4 hafta sonra buraya veren MHK'ye de söyleyecek bir söz bulamıyorum, vallahi bravo." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Mağlubiyetten dolayı üzgünüz - Son Dakika

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