Bülent Uygun: Rey Manaj'a transfer teklifleri var - Son Dakika
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Bülent Uygun: Rey Manaj'a transfer teklifleri var

Bülent Uygun: Rey Manaj\'a transfer teklifleri var

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golcü futbolcuları Rey Manaj'a 2-3 kulüpten transfer teklifi geldiğini söyledi. Uygun, Sivasspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutladığı açıklamasında, Anadolu'dan şampiyonlar çıkacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları RAMS Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ve zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti. Uygun, genç futbolcu Emre Gökay'ın Avrupa takımlarıyla anılmasının ardından, transfer konusunun yönetimin işi olduğunu ve Rey Manaj'a da 2-3 takımdan transfer teklifi geldiğini söyledi.

09.05.2024 14:47
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golcü futbolcuları Rey Manaj'a 2-3 kulüpten transfer teklifi geldiğini söyledi.

Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutladı.

Yakın zamanda Anadolu'dan şampiyonlar çıkacağını inandığını aktaran Uygun, "Bunlardan birinin Sivasspor olmasını temenni ediyorum. Ekonomik olarak arada uçurum olabilir ama bazen kurduğunuz sistem, yaptığınız projeler karşılığını görebiliyor." diye konuştu.

Bülent Uygun, Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları RAMS Başakşehir'in şampiyonluk yaşamış bir takım olduğunu belirterek, "Seyircisi olmadan bu işi başarmış, yönetim anlamında da çok doğru yapan bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir kadro olarak her geçen gün üzerine koyuyor. Bbaşarılı bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor, taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını, desteklemelerini istiyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak, 9 puan alarak sezonu bitirmek ana hedefimiz, inşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

"Rey Manaj'a teklifler var"

Bülent Uygun, genç futbolcuları Emre Gökay'ın isminin Avrupa takımlarıyla anılmasının sorulması üzerine, "Emre Gökay, milli takımda en iyi performans gösteren ve mevkisinde en iyi oyuncu seçilen çok yetenekli bir futbolcu. Milli takımdan yeni geldi. Bundan sonraki süreçte 17 yaşına giriyor ve onu kullanarak gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bireysel antrenmanları, koşuları var. Onlar da eğitimine katkı sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Transfer konusunun yönetimin işi olduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Emre'nin geleceği ve Sivasspor'un menfaatiyle ilgili ne olursa onu hayata geçirmek istiyoruz. Rey Manaj ile ilgili 2-3 takımdan transfer teklifi geldi. Yönetim bu teklifleri değerlendiriyor. Bunların hepsiyle ilk önce yöneticimiz Gökhan Karagöl görüşüyor, sonrasında başkanımıza ve yönetim kuruluna iletecek. Burada önemli olan Sivasspor'un menfaati, her şey Sivasspor'la alakalı. Biz yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz, bununla ilgili şüpheniz olmasın. Transfer çalışmalarımızı en güzel şekilde yapacağız."

Antrenman

Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve dernek üyeleri, antrenmandan önce Sivasspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Uygun ve futbolculara baklava ikramında bulundu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Rey Manaj'a transfer teklifleri var - Son Dakika

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