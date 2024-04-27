Bülent Uygun: Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu transfer ile ilgili görüşemeyiz - Son Dakika
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Bülent Uygun: Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu transfer ile ilgili görüşemeyiz

Bülent Uygun: Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu transfer ile ilgili görüşemeyiz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor maçının ardından Rey Manaj'ın Galatasaray'a transferi ile çıkan haberlere ilişkin, 'Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu kralı gelse görüşemez transfer ile ilgili. Öyle bir dünya yok' dedi.

27.04.2024 19:13
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Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun Konyaspor maçının ardından Rey Manaj'ın Galatasaray'a transferi ile çıkan haberlere ilişkin, "Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu kralı gelse görüşemez transfer ile ilgili. Öyle bir dünya yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Kendi evimizde kazandık. Belki galibiyeti onlar bizden daha çok hak ettiler. Rey Manaj da golünü atarak bize 3 puan aldırdı ve Avrupa yolunda isteğimizi ortaya koydu" diye konuştu.

"Rey Manaj roketle yarışır gibi topa vuruyor"

Rey Manaj'ın performansı hakkında konuşan Uygun, "Rey Manaj roketle yarışır gibi topa vuruyor. Allah vergisi bir yetenek ve çok iyi topa vuruyor. Çok özel ve çok önemli bir futbolu ancak maalesef Manaj sahada çok faule maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Futbolculara teşekkür ediyorum"

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere ilişkin de konuşan Uygun, "Kümede kalma işini gerçekleştirdikten sonra Ali Şaşal yönetimle bugün itibarıyla görüştü. Nikolic oynadı bugün. Ondan da çok memnunum. İki kalecimize de teşekkür ediyorum. Takımdaki tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"50'ye yakın futbolcu söyledim"

Bir gazetecinin, "Önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı mı?" sorusuna Uygun, "Transfer komitemiz çalışmalara başladı. 18 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Yönetime 50'ye yakın futbolcu beğendiğimi söyledim. Yönetim ekonomik olarak bize en yararlı olan futbolcuları almaya çalışacak ama benim taraftarım bu değil. Ben 20 bin 30 bin taraftar istiyorum. Sivaslıları tribüne bekliyorum. Gelen 2-3 bin kişiye de teşekkür ediyorum. Yeni sezonda da taraftar grupları birleşecek ve daha coşkulu olacak" yanıtını verdi.

"Öyle bir dünya yok"

Uygun son olarak, Rey Manaj'ın Galatasaray'a transferi ile çıkan haberlere ilişkin, "İç transferde ben herkesle görüşmeye çalışıyorum takımda. Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu kralı gelse görüşemez transfer ile ilgili. Öyle bir dünya yok. Bakarız sonrasında" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu transfer ile ilgili görüşemeyiz - Son Dakika

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