Bülent Uygun: Yeni sezon için hazırlıklara başladık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bülent Uygun: Yeni sezon için hazırlıklara başladık

Bülent Uygun: Yeni sezon için hazırlıklara başladık

EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Uygun, geçen sezonun zorluklarına rağmen takımın başarılı bir performans sergilediğini ve yeni sezonda da hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uygun, takımın menfaatleri doğrultusunda kadro kuracaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor'un son maçında seyircilerini mutlu etmek ve yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanmak istediklerini vurguladı.

22.05.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla bir sezonu tamamladıklarını belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır futbolun içerisinde yer aldığını dile getiren Uygun, "Bu kadar zor bir sürecin yaşandığı, düşmenin son haftaya kadar kaldığı çok nadir sezonlardan bir tanesini hep birlikte yaşıyoruz. Şampiyonluğu da son haftanın belirleyeceği bir lig yaşadık." dedi.

Ligde çok şeyler gördüklerini ve duyduklarını aktaran Uygun, "Buna rağmen Sivasspor olarak gerek oynadığımız, gerek benim geldiğim süreçten itibaren kazandığımız puanlara baktığımızda futbolcu kardeşlerim gerçekten çok güzel bir başarı hikayesi yazdı. Hepsi teşekkürü ve tebriği hak etti. Bu ligin en az bütçeli ikinci takımıyız. Yaş ortalaması da Avrupa'nın üzerinde bir yaş ortalamasına sahip olduğumuz bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz gerek karakterini, gerek yeteneğini gerekse kazanma hırslarını ortaya koyarak bu kadar güzel puanlar aldılar." diye konuştu.

Sivasspor'un menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor"

Uygun, yeni sezonla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda tabii ki yeni bir planlama içerisindeyiz, yepyeni bir süreç bizi bekliyor. Bununla ilgili basın sözcümüz Gökhan Karagöl, transfer komitesi ve gözlemciler, Sivasspor'un menfaati doğrultusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah hayırlısıyla güzel bir kadro kurarak yeni sezonda Sivasspor hayal ettiği, hedeflediği yolda yürüyecek."

Sivasspor'un ligin son haftasında Kayserispor ile karşılaşacağını ifade eden Uygun, "Kayserispor tabii bizim komşu ilimiz, onunla birçok kez maç yaptık. Onlar da kümede kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Biz de haftalar önce bunu başardık. Son maçımızda seyircimizi mutlu ederek sahadan ayrılıp lige veda etmek istiyoruz. Yeni sezona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Ali Şaşal ile anlaşma yapıldı"

Uygun, yeni sezon hazırlıkları için 24 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Uygun, "Ali Şaşal Vural ile anlaşma yapıldı, takım içerisinde 4-5 futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Takımda 9 kişinin de sözleşmesi devam ediyor. Bununla beraber anlaşılanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yeni sezon için forma çekimlerinin tamamlandığını aktaran Uygun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Formayla ilgili reklam çekimlerimizi en güzel şekilde yaptık. Onlarla ilgili de önümüzdeki hafta süreci duyururuz. Gurbetten gelen bütün taraftarlarımızdan ricamız kombinelerini almaları, maça gelmeseler bile Sivaslı arkadaşlarına, kardeşlerine, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize kombinelerini hediye etmelerini bekliyoruz. Yeni çıkan formalardan da alarak takımlarına destek olmalarını ve bugün dünyadaki 6,5 milyon Sivaslının gurur kaynağı olan Sivasspor'u, 'Sivaslıyım' deme şerefinin göstergesini hayata geçirmelerini onlardan bekliyoruz."

Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğlenceli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Bülent Uygun, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Uygun: Yeni sezon için hazırlıklara başladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bülent Uygun: Yeni sezon için hazırlıklara başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement