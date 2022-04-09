Bundesliga'da ilk kez oruç molası - Son Dakika
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Bundesliga'da ilk kez oruç molası

09.04.2022 00:57
Bundesliga'da ilk kez oruç molası

Almanya Bundesliga'da, Mainz 05 forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Niakhate'ye, Augsburg ile oynadıkları müsabakada orucunu açması için hakem tarafından izin verildi.

Almanya Bundesliga'da, Mainz 05 forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Niakhate'ye, Augsburg ile oynadıkları müsabakada orucunu açması için hakem tarafından izin verildi. Alman Bild gazetesi, bu olayı, 'Bundesliga tarihinde ilk kez ramazanda içme molası yaşandı' cümleleriyle haberleştirdi.

Bundesliga'nın 26. hafta erteleme maçında Mainz 05 ile Augsburg, 6 Mart Çarşamba günü karşı karşıya geldi. Bild gazetesinin, 'Bu içme molası Bundesliga'nın tarihine geçti' başlığıyla verdiği habere göre mücadelenin 65. dakikasında top auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck, maçı hemen başlatmadı ve Mainz 05'in 26 yaşındaki oyuncu su Niakhate'ye işarette bulundu. Niakhate'nin, kaleci Robin Zentner'in verdiği şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, 'Bundesliga tarihinde ilk kez ramazanda içme molası yaşandı' ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Bundesliga, Augsburg, Senegal, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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