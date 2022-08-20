Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi

20.08.2022 20:22

Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen'i konuk eden Borussia Dortmund, 2-0 önde götürdüğü maçta son 7 dakika içinde yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Borussia Dortmund ile Werder Bremen, Bundesliga'nın 3. haftasında Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 7 dakikada attığı 3 gol ile 3-2 kazandı.

WERDER BREMEN'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Borussia Dortmund'un gollerini 45. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Raphael Guerreiro atarken, sarı-siyahlılar 89. dakikadan sonra büyük bir şok yaşadı. Werder Bremen'de Lee Buchanan bu dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Mücadeleye daha çok asılan konuk ekip 90+3. dakikada Niklas Schmidt ile beraberliği yakalarken, Oliver Burke'nin 90+5. dakikada attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ne olduysa 89'dan sonra oldu! Borussia Dortmund'a 7 dakika içerisinde tarihi şoku yaşattılar

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Werder Bremen ise yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

YORUMLAR
500
Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu

Borussia Dortmund, Werder Bremen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement