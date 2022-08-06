Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti

Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 6-1 kazandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.
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