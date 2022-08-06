Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti

06.08.2022 00:07

Bundesliga'nın açılış haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 6-1 yendi.

Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 6-1 kazandı.

MANE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi

KAPANIŞI MUSIALA YAPTI

İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi
YORUMLAR
500
Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
22:45 Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak!
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:57 Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde yeni dönem: Ruble ile ödeme yapılacak
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 00:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement