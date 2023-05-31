Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
4 yıl aradan sonra şampiyon olan Galatasaray taraftarı kutlamalarda da ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe bayrağı sardıkları tabutla kutlama yaptı.
Galatasaray taraftarları, ellerine Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alarak, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Meydanlar Galatasaraylıların şampiyonluk şarkılarıyla inledi.
Son Dakika › Spor › Bunu da yaptılar! Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin tabutunu kaldırdı - Son Dakika