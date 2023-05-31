Bunu da yaptılar! Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin tabutunu kaldırdı - Son Dakika
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Bunu da yaptılar! Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin tabutunu kaldırdı

Bunu da yaptılar! Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin tabutunu kaldırdı

31.05.2023 00:56

Şampiyonluk kutlamaları yapan Galatasaray taraftarı Fenerbahçe bayrağı sardıkları tabutu taşıyarak ezeli rakibine göndermede bulundu. Kutlama yapan o taraftarlar sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE'NİN TABUTUNU KALDIRDILAR

4 yıl aradan sonra şampiyon olan Galatasaray taraftarı kutlamalarda da ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe bayrağı sardıkları tabutla kutlama yaptı.

SOKAKLARI İNLETTİLER

Galatasaray taraftarları, ellerine Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alarak, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Meydanlar Galatasaraylıların şampiyonluk şarkılarıyla inledi.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunu da yaptılar! Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin tabutunu kaldırdı - Son Dakika


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