Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
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Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor

Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal\'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig\'e gidiyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalacağını açıkladığı Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi. Crystal Palace'ın resmi teklif hazırlığında olduğu, Hollandalı futbolcunun da Premier Lig seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında takımda kalacağını açıkladığı Hollandalı savunmacı için bu kez Premier Lig'den ciddi bir talip çıktı.

CRYSTAL PALACE HAREKETE GEÇTİ

Uzun süredir Serie A ekiplerinden Roma'nın radarında bulunan Oosterwolde'ye İngiltere'den Crystal Palace talip oldu. İddialara göre İngiliz kulübü, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

PREMIER LİG İHTİMALİ KARARINI ETKİLEDİ

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalmaya daha sıcak bakan Jayden Oosterwolde'nin, Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğini yeniden değerlendirdiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun, Crystal Palace seçeneğine olumlu baktığı öne sürüldü.

Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, oyuncuyu 7 milyon euronun üzerinde bir bedelle satması halinde elde edeceği kârın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek. Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 111 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın 'Kalacak' dediği isim Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
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