Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal\'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig\'e gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında takımda kalacağını açıkladığı Hollandalı savunmacı için bu kez Premier Lig'den ciddi bir talip çıktı.

CRYSTAL PALACE HAREKETE GEÇTİ

Uzun süredir Serie A ekiplerinden Roma'nın radarında bulunan Oosterwolde'ye İngiltere'den Crystal Palace talip oldu. İddialara göre İngiliz kulübü, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

PREMIER LİG İHTİMALİ KARARINI ETKİLEDİ

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalmaya daha sıcak bakan Jayden Oosterwolde'nin, Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğini yeniden değerlendirdiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun, Crystal Palace seçeneğine olumlu baktığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, oyuncuyu 7 milyon euronun üzerinde bir bedelle satması halinde elde edeceği kârın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek. Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 111 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.