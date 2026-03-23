Burak Çetinkaya Milli Takım Antrenörü Oldu!

23.03.2026 14:07
Antalya'dan Burak Çetinkaya, antrenörlük kariyerini Milli Takım Antrenörlüğü ile taçlandırdı.

Antalya'da yetişen genç taekwondo antrenörü Burak Çetinkaya, sporculuk ve antrenörlük kariyerindeki başarılarını Milli Takım Antrenörlüğü ile taçlandırdı.

Antrenörlük kariyerine 2022 yılının Şubat ayında Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu'nda açtığı halk eğitim kursu ile başlayan Çetinkaya, kurucusu olduğu Çetinkaya Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Sporculuk kariyerinde de önemli dereceler elde eden Çetinkaya, yurt içinde birçok il ve Türkiye derecesine imza attı. Uluslararası organizasyonlarda ise 2017 yılında Balkan Şampiyonu olurken, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2019 Türkiye Open Şampiyonası'nda ise ikincilik elde etti. Başarılarının ardından Mart 2026'da Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Milli Takım Antrenörlüğü görevine getirilen Çetinkaya, aynı zamanda milli sporcu unvanını da taşıyor. 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olan genç isim, uluslararası şampiyonalarda görev alabilmek için gerekli Level 2 antrenörlük sertifikasını da bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

