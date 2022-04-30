Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu - Son Dakika
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Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu

30.04.2022 18:57

Galatasaray'da başkan Elmas, yeni seçim tarihini açıkladığı basın toplantısında Fatih Terim'e çarpıcı bir çağrıda bulundu. Elmas, "Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın." ifadelerini kullandı.

Kaos dolu günler yaşayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yeni seçim tarihinin 4-11 Haziran olacağını açıkladı. Başkan basın toplantısında Fatih Terim'e yaptığı sürpriz çağrıyla da dikkat çekti.

"BÜTÜN HERKES KONUŞSUN, HERKES BİLDİKLERİNİ ANLATSIN"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da 10 Ocak 2022 tarihinde Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırmıştı.

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Son Dakika Spor Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu - Son Dakika


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