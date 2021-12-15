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Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda - Son Dakika

Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda

15.12.2021 10:59
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, 17'nci hafta müsabakasında evinde oynadığı Kocaelispor maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, 17'nci hafta müsabakasında evinde oynadığı Kocaelispor maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, önemli eksiklerine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük bir sevinç yaşadı. Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Burak İnce ise takımına gol ve zaferle veda etti. İzmir ekibinin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e sattığı genç orta saha oyuncusu yuvasında son maçına çıktı. Mücadeleye 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu galibiyetin baş mimarı oldu.

Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golü kaydeden Burak, 83'üncü dakikada da penaltı yaptırdı. Ancak Recep penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında yerini Yusuf Yalçın'a bırakan Burak, 90 dakika sonunda duygusal anlar yaşadı. Takım arkadaşları Altınordu formasını son kez giyen Burak İnce'yi omuzlara alıp havaya attı. Arkadaşlarıyla 3-2'lik galibiyetin coşkusunu yaşayan Burak'ın Altınordu'ya vedası görkemli oldu. Burak İnce ocak ayından itibaren Arminia Bielefeld formasını giyecek.

BURAK'TAN DUYGUSAL SÖZLERBurak İnce, sosyal medya hesabından duygusal açıklamalarda bulundu. Burak, yaptığı paylaşımda, "12 yaşında bir çocuk olarak katıldığım bu aileden şimdi bir genç olarak ayrılıyorum. Müthiş anılarım ve çok değerli tecrübelerim oldu. Bugün çok sevdiğim kulübümle son maçımı böyle bir zaferle anlamlandırdığım için çok mutluyum, duyguluyum. Şimdi çocukken kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek için veda vakti. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Genç oyuncunun paylaşımının altına tüm takım arkadaşları da ona başarı dileklerinde bulunan paylaşımlar yaptı. Altınordu da sosyal medya hesabından, "Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak" paylaşımında bulundu. Aynı paylaşımın altına Burak İnce'yi ocak ayında kadrosuna katacak Armina Bielefeld de "Seni bekliyoruz Burak" yazdı.HÜSEYİN EROĞLU: ÇOK İNANÇLIYDIKKocaelispor karşılaşmasında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu çok değerli 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ancak bir anda skorun rakip lehine 2-0 olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Topa sahip olduğumuz bölümde ceza sahasına girmeye çalıştık. İlk yarının sonlarına doğru kazandığımız penaltı bizim maça tutunmamızı sağladı. Çok inançlıydık. İkinci yarıda baskılı oynadığımız ve üretken olduğumuz bölümler vardı. Risk aldığımız bölümlerde kalecimiz Ali Emre'nin kurtarışları bizi ayakta tuttu. Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz" diye konuştu.DEVRE ARASINDA 3 TRANSFER

Burak'ı Bundesliga'ya gönderdikleri için ayrıca bir mutluluk yaşadıklarına değinen Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak son maçını oynadı ve iyi de oynadı. O'nu Bundesliga'ya gönderdiğimiz için mutluyuz. Bence bu Türkiye için, ülke futbolu için çok iyi bir habe. Ben15 yaşında Burak'a inanıp oynattığımda belki o da buna inanmıyordu ama doğru zamanda onu oynattık. Burak'ın önümüzdeki süreçte başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Devre arası transfer dönemi hakkında da konuşan Eroğlu, "Devre arasında en az 3 oyuncu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Devre arasında oyuncu bulmak kolay değil. Bize uyum sağlayacak ve gelişimini devem ettirecek oyuncular alacağız. Savunma, orta saha ve forvet transferi yapmayı düşünüyoruz" yorumunu yaptı.


Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda
Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda

Bundesliga, Spor Toto, Altınordu, Arminia, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda - Son Dakika Spor


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