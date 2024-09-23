Burak Yılmaz'a 1 Maç Men Cezası - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz'a 1 Maç Men Cezası

PFDK, Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz'a rakip taraftara yaptığı hareket nedeniyle ceza verdi.

23.09.2024 15:52
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PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J ve VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT I-J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, statüye aykırılık nedeniyle 84.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz'a 1 Maç Men Cezası - Son Dakika

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