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Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti - Son Dakika

Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti

17.11.2021 17:34

2022 Dünya Kupası Elemeleri son maçında Karadağ'ı yenen A Milli Takım, grubunu 2. sırada bitirerek Katar'da düzenlenecek dev turnuva için play-off oynamaya hak kazandı. Kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'ın ortaya koyduğu performans eleştirilmişti. Deneyimli golcü, Karadağ maçında 21. kez A Milli Takım formasıyla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı ve 9. sıraya yükseldi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Grubun son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekipte Burak Yılmaz'ın performansı tartışma yaratmıştı.

RIZA ÇALIMBAY'I GERİDE BIRAKTI

Karadağ maçına ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz tarihe geçti. Tecrübeli isim, milli takımda kaptan olarak 21. maçına çıkarak Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi almak için play-off oynamaya hak kazandı.

Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti - Son Dakika Spor


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