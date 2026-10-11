Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi - Son Dakika
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Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi

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Burak Yılmaz Çorum FK\'deki ilk maçında eski takımını devirdi
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Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Burak Yılmaz, Çorum FK'nin başındaki ilk maçında eski takımına karşı 3 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 3-0 kazandı.

ÇORUM FK RAHAT KAZANDI

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA GALİP

Bu sonuçla birlikte Çorum FK'deki ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, eski takımını üzerek galibiyete uzandı. Çorum FK, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gaziantep FKBurak YılmazFutbolÇorumSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ilyas yarımaga ilyas yarımaga:
    gecen yıl Antep adama sahip çıkmadı, netice ortada 1 0 Yanıtla
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