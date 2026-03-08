Burak Yılmaz: Galibiyet Almayı İstiyorduk - Son Dakika
Burak Yılmaz: Galibiyet Almayı İstiyorduk
08.03.2026 16:45
Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası üzgün olduklarını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında galibiyet istediklerini fakat alamadıklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

"Galibiyet almayı çok istiyorduk ama olmadı"

Yılmaz, Fenerbahçe maçından sonra kısa bir çalışma ortamı olduğunu hatırlatarak, "Her şeye rağmen hazır olduğumuz düşünüyordum. Özellikle ilk 30 dakika sahaya hiçbir şey yansıtamadık. Golü bulduk sonrasında skoru koruyamadık. Galibiyet almayı istiyorduk ama olmadı. Oyuncularım psikolojik olarak bir düşük. Problemlerin üzerine gitmemiz lazım. Karalar bağlamıyoruz. Ligde 10. durumdayız. Oyun gücümüzden biraz koptuk. Bunu toparlayacağız. İyi giderken nasıl yaptıysak kötü giderken de toparlayacağız. Oyuncularıma inanıyorum. Bir gün izin vereceğim oyuncularıma. Önce Antalya maçı sonra da Fenerbahçe maçına bakacağız. Üç yıldır kümede kalmamaya oynayan Gaziantep takımının bu sene rahat bir lig geçirmesini hedefliyoruz" dedi.

"Benim kimseye, hele ki taraftara kötü söz söyleme gibi bir durumum söz konusu olamaz"

Taraftara küfür ettiğine yönelik bir soruya cevap veren ve yayıncı kuruluşa tepki gösteren Burak Yılmaz, "Ben taraftara kötü söz söyleyecek bir adam olsam Fenerbahçe maçının ardından yanlarına gitmezdim. Benim kimseye, hele ki taraftara kötü söz söyleme gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yayıncı kuruluşu da tebrik ediyorum, istediklerini verip, istediklerini vermiyorlar. Böyle bir yanlış anlaşılma olduysa da ben yine de özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"Her sene kümede kalmaya oynayan takım bu sene rahat bir lig geçiyor"

İstifa beklentileriyle ilgili de açıklama yapan Yılmaz, "Taraftarın tepkisini anlarım ama her sene kümede kalmaya oynayan takım bu sene rahat bir lig geçiyor. Ben istifa beklentisi ve düşüncesini kale almam. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok. Evet kötü gidiyoruz ama beraber olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Biz burada oyuncularımızla beraberiz, buradan çıkaracak olan da biziz. Ben hiçbir şekilde taraftara küfür edecek biri değilim. Bizim bir ve beraber olmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

