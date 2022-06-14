Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor

14.06.2022 08:46

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın hangi takıma gideceği merakla beklenirken kendisine sürpriz bir takım talip oldu. Eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Şampiyonluk yaşadığı ve taraftarın sevgisini kazandığı Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a yeni bir takım daha talip oldu. Süper Lig ekipleri ile de ismi sık sık anılan yıldız golcüye Hollanda ekibi Fortuna Sittard talip oldu.

Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

IŞITAN GÜN SAHİBİ

Voetball İnternational'ın haberine göre; Galatasaray'da yöneticilikte yapmış olan Işıtan Gün, sahibi olduğu Sittard'a Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Bu transfer adına girişimlerin başladığı öğrenildi. Daha önce Burak Yılmaz'a Türk takımlarının yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de talip olmuştu.

Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Yeni adresi herkesi şaşırtacak
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Son Dakika Spor Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor - Son Dakika


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