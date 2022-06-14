Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor

Şampiyonluk yaşadığı ve taraftarın sevgisini kazandığı Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a yeni bir takım daha talip oldu. Süper Lig ekipleri ile de ismi sık sık anılan yıldız golcüye Hollanda ekibi Fortuna Sittard talip oldu.

IŞITAN GÜN SAHİBİ

Voetball İnternational'ın haberine göre; Galatasaray'da yöneticilikte yapmış olan Işıtan Gün, sahibi olduğu Sittard'a Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Bu transfer adına girişimlerin başladığı öğrenildi. Daha önce Burak Yılmaz'a Türk takımlarının yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de talip olmuştu.