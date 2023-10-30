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Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi - Son Dakika

Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi

Son Güncelleme: 30.10.2023 16:10

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi. Siyah-beyazlı formayı 9 maçta giyen Hırvat futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.

Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

REBIC'İ ANTRENMANDAN GÖNDERDİ

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı antrenmanda isteksiz tavırlar sergileyen Ante Rebic'i Burak Yılmaz, antrenmandan gönderdi.

Ante Rebic

2 YILLIK İMZA ATTI

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla transfer etti. Hırvat yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi - Son Dakika
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