Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.
Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı antrenmanda isteksiz tavırlar sergileyen Ante Rebic'i Burak Yılmaz, antrenmandan gönderdi.
Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla transfer etti. Hırvat yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.
Son Dakika › Spor › Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi - Son Dakika