Burak Yılmaz kırmızı kart gördü, Lille penaltılarla kaybetti - Son Dakika
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Burak Yılmaz kırmızı kart gördü, Lille penaltılarla kaybetti

01.05.2022 16:40
Burak Yılmaz kırmızı kart gördü, Lille penaltılarla kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Troyes'e 3-0 yenildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Troyes'e 3-0 yenildi.

Lille'in 50. dakikada Renato Sanches ve 68. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip penaltı golleriyle kazandı.

Troyes'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 86. dakikalarda Florian Tardieu ile 55. dakikada Ike Ugbo attı.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 82 dakika sahada kaldı.

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Burak Yılmaz, Futbol, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz kırmızı kart gördü, Lille penaltılarla kaybetti - Son Dakika


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