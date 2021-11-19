Burak Yılmaz ofsayt rekortmeni oldu

Burak Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Geçen sezonun şampiyonu Lille'in ligdeki durumu pek parlak değil. Yıldızlar karması PSG'nin önünde şampiyon olan Lille, bu sezon topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonluk defteri bu sezon için kapanmış gibi görünüyor.

REKOR KIRDI

Burak, geride bıraktığımız sezonda 28 karşılaşmada 16 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonluğun mimarı olmuştu. Bu sezon ise dibi gördü. Milli futbolcumuz 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla ofsayta (16) düşen oyuncu oldu.

"KULÜBEYE ÇEKİLSİN"

Fransa'da geçen hafta açılan anketteBurak'ı istemeyenlerin sayısı bir hayli fazla çıkmıştı. "Burak yedek beklesin mi?" anketine 'evet' diyenlerin sayısı tam yüzde 73 çıkmıştı.