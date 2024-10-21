Burdur Amatör Küme Sezonu Başladı

Spor

BURDUR Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

Burdur Birinci Amatör Küme'de yeni sezon pazar günü Gazi Atatürk ve Kışla stadyumlarında oynanan karşılaşmalarla başladı. 10 takımın mücadele ettiği ligin ilk haftasında fileler 15 kez havalandı. Oynanan müsabakalarda Burdur Gençlerbirliği 0- Karamanlıspor 1, Burdur Maküspor 0- Gölhisar Vefaspor 0, Tefenni Belediyespor 3- Gölhisarspor 1, Burdur Belediyespor 0- Kılavuzlar Gençlikspor 0, Burdurspor 10- Burdur Gölspor 0 sonuçları alındı.