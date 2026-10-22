Burhaniye'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda genç atletler 400 metrede yarıştı - Son Dakika
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Burhaniye'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda genç atletler 400 metrede yarıştı

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Burhaniye\'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası\'nda genç atletler 400 metrede yarıştı
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Burhaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası atletizm yarışlarında genç sporcular 400 metre koşusunda mücadele etti. İlçe Müdürü Aslan Alparslan, bayramı gençlerle spor ve birliktelik ruhu içinde kutlamayı amaçladıklarını belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Genç Kız ve Genç Erkekler Atletizm Yarışları, 8 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışlarda genç sporcular, 400 metre koşusunda mücadele etti.

Sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, etkinlikte renkli ve heyecanlı görüntüler yaşandı. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sporla buluşturan yarışlarla gençlerin spora teşvik edilmesi, atletizme olan ilgilerinin artırılması ve Cumhuriyet Bayramı'nın sportif etkinliklerle kutlanması amaçlandı. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yaparak, gençleri sporun içinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Alparslan, Cumhuriyet Bayramı'nı gençlerin katılımıyla, spor ve birliktelik ruhu içerisinde kutlamayı amaçladıklarını ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları, genç sporcuların 400 metre koşusundaki mücadelesiyle büyük heyecana sahne olurken, sporseverler de yarışlara ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA
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