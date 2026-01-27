4. Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası başladı

Burhaniye Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası açılış töreni, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. İl dışından ve çevre ilçelerden toplam 16 takımın katılım sağladığı yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği turnuva, Midi ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşiyor.

Geleneksel Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, centilmence rekabetin ve spor heyecanının en güzel örneklerini sergileyecek. Üç gün sürecek turnuvanın açılış törenine, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Selcioğlu ile Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, sporcular ve sporseverler katıldı. Program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ile Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren, açılış konuşmalarını yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundular. Mehmet Kamil İren konuşmasında sporculara başarı dilerken, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da, "Turnuvamıza değişik il ve ilçelerden 16 takım katılıyor. Değişil illerden ve ilçelerden gelen pırıl pırıl gençleri burada görmek geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Sevgili gençler bu turnuvada sadece smaç vurmayacaksınız. Burada dostluklar kuracaksınız. Turnuvamıza destek olan başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, hakemlerimize, çocuklarını buraya gönderen velilerimize şükranlarımı sunarım" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da, "Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak spora büyük destek veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR