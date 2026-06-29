Burhaniye'de Yelken Federasyonu Yarışmaları Başladı - Son Dakika
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Burhaniye'de Yelken Federasyonu Yarışmaları Başladı

Burhaniye\'de Yelken Federasyonu Yarışmaları Başladı
29.06.2026 08:46
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Burhaniye, Türkiye Yelken Federasyonu indsurf Ligi 1. Etabı'na ev sahipliği yapıyor. 112 sporcu katılıyor.

Burhaniye ilçesi, Türkiye Yelken Federasyonu indsurf Ligi 1. Etabı'na ev sahipliği yapıyor. Bu gün başlayan yarışmalara 112 sporcu katılıyor.

Burhaniye ilçesi, önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Yarışmalara değişik yaş gruplarından 112 sporcu katılıyor. Tarihi Adramytteion kenti sınırları içinde yer alan Ören Plajı'nda başlayan yarışmalar Ören sahillerini renklendirdi. Yarışmalara ünlü oyuncu Çağla Kubat da katılıyor. Yarışmalar 4 gün devam edecek. Liğin 3 ayaktan oluştuğunu kaydeden ünlü oyuncu Çağla Kubat, " Türkiye Windsurf Ligi bu sene 3 ayaktan oluşacak. Burhaniye ile başladık. Güzel bir rüzgar bizi karşıladı. 112 sporcunun vin ve foil kategorilerindeki mücadelesini izleyeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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