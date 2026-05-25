Burhaniyeli Gençler Güreş Şampiyonasına Hazırlanıyor

Burhaniye'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren genç sporcular, Haziran ayı içinde yapılacak Mustafakemalpasa Kabul Baba güreşlerine hazırlanıyorlar. Son olarak 19 Mayıs törenlerinde gösteri yapan genç güreşçiler büyük taktir topladı. Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden antrenör Kubilay Berk Yeni, "Allah kısmet ederse Bursa'nın Mustafakemalpasa ilçesinde Kabul Baba güreşlerine katılacağız. Onun için çok çalışıyoruz. 10 sporcu ile katılacağımız güreşlerde madalya bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR