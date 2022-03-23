Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar - Son Dakika
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Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

23.03.2022 12:58
Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

Burhaniye ilçesinde, Satranç Bölge Finallerinde 3'ncü olan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Yıldızlar Satranç Takımı, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Burhaniye ilçesinde, Satranç Bölge Finallerinde 3'ncü olan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Yıldızlar Satranç Takımı, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Çelik, Sivas'ta yapılacak Türkiye Finallerinde de madalya beklediğini söyledi.

Burhaniye'de Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Yıldızlar Satranç Takımı, Balıkesir'de yapılan bölge finallerinde 3'ncü olurken, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Güven Üstün, Alper Batuhan Aksoy, Uğur Kılıçlar, Avni Behlül Kılıç, Doruk Tokgöz ve Çınar Kızılcık'dan oluşan ekibi kutlayan Okul Müdürü Mehmet Çelik, "Öğrencilerimiz Nisanı ayının son haftasında Sivas'ta yapılacak Türkiye Finallerine katılacaklar. İnşallah, kendilerinden madalya bekliyorum. Öğretmenimiz Taner Özen ve bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyor Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar
Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar
Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

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Pilot Üsteğmen, Balıkesir, Türkiye, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burhaniyeli öğrenciler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar - Son Dakika


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