Bursa, Akkuş'u 3-1 Yendi

08.03.2026 15:57
Bursa Büyükşehir, Efelik Ligi'nde Kuşgöz İzmir'i 3-1 mağlup etti. Setler 25-18, 25-19, 32-34, 25-23.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Kadir Bircan, Lawrence, Emir Kaan Öztürk, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı, Burak Güngör, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Amin, Vefa Yılmaz, Yusuf Bakır)

Setler: 25-18, 25-19, 32-34, 25-23

Süre: 111 dakika (22, 23, 37, 29)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

