Bursa B.B. Hentbol'da Şampiyonluğu Garantileyebilir

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının 9. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda Üsküdar Belediyespor karşısında puan alması halinde play-off etabının bitimine 2 maç kala 2025-26 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
Çamlıca Spor Salonu'nunda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında 10. hafta sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 4 puan önünde birinci sırada yer alıyor.
Bursa temsilcisi, deplasmanda Üsküdar Belediyespor karşısında mağlup olmaması durumunda, play-off etabının tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.
