Bursa BBS, Yenimahalle'yi 36-26 yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren ve farkı açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, salondan 36-26 galip ayrıldı.
