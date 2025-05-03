Bursa BBSK, Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Bursa BBSK, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Bursa BBSK, Türkiye Kupası\'nı Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Türkiye Kupası finalinde Ortahisar'ı 30-25 yenerek şampiyon oldu.

03.05.2025 18:07
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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Ortahisar Belediyespor'u 30-25 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde, ilk olarak turnuvada görevli hakemlere plaket verildi.

Daha sonra HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ve özel kaleci ödülleri, Bursa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a verildi.

Kupa ikincisi Ortahisar Belediyespor'un oyuncularına madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen tarafından takdim edildi.

Kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyaları ise Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi.

Bursa ekibi, kupayı büyük bir sevinçle kaldırıp şampiyonluğu kutladı.

Oyuncular, kupayla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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