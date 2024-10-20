Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 28-25 mağlup etti.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı 28-25 kazandı.
Son Dakika › Spor › Bursa BŞB Hentbolda Üsküdar'ı Yendi - Son Dakika
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