Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Şensoy'la sözleşme yeniledi

Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Cemal Bora Şensoy'la yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 2021-2022 sezonunu 8. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında takımda görev alan 38 yaşındaki başantrenörün sözleşmesi yenilendi. Şensoy, 2022-2023 sezonunda da Bursa Büyükşehir Belediyespor'da devam edecek.

Cemal Bora Şensoy, daha önce 4 sezon Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırdı. Bu ekipte 1. Lig ve Sultanlar Ligi'nde görev alan Şensoy, ardından İnegöl Belediyespor'un 1. Lig'e yükselen takımının başantrenörlüğünü ve aynı ekipte Efeler Ligi'nde yardımcı antrenörlük yaptı. 2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, ikinci yarı takımın başına geçmişti.