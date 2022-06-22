Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor , Arkas Spor 'dan libero Burak Çevik ile anlaşma sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti - Son Dakika

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