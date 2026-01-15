Bursa Büyükşehir Hentbol Takımı ligde ve Avrupa\'da başarılı gidişatını sürdürüyor

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, son 16 turunda İspanya ekibi Replasa Beti-Onak ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar ve güçlü destekleriyle istikrarlı bir yapıya kavuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ile başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligde de yoluna yenilgisiz lider olarak devam ediyor. EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz aylarda Yunanistan temsilcisi AEK Athens'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda ilk maçını 17 Ocak'ta İspanya'nın Replasa Beti-Onat takımıyla deplasmanda yapacak olan Büyükşehir Belediyespor, rövanş mücadelesini ise 24 Ocak'ta Bursa'da taraftarı önünde gerçekleştirecek. Çeyrek finale yükselerek Türkiye adına Avrupa kupalarında önemli bir başarıya imza atmayı hedefleyen Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Üçevler Spor Tesisleri'nde Başantrenör Mehmet Fatih Işık yönetiminde sürdürüyor. - BURSA