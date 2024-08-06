Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

Manisa'da yapılan 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 9 altın 4 gümüş 10 bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, genel klasmanda ikincilik kupasını aldı.

06.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Manisa'da yapılan 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 9 altın 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandılar.

Sporcularının elde ettiği sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, genel klasmanda ikincilik kupasının sahibi oldu. 2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 20 il, 113 kulüpten 1820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler başarılı sonuçlara imza attı. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Meryem Düzgün 2011 doğumlular 39 kiloda, Ayşe Tuncay 2011 doğumlular 44 kiloda, Azra Alaca 2011 doğumlular 49 kiloda, Dila Çoku 2014 doğumlular +44 kiloda, Hümeyra Gül 2013 doğumlular 36 kiloda, Yağmur Dursun 2014 doğumlular 37 kiloda, Hakan Çelik büyük erkek 75 kiloda, Elif Güneş büyük kadınlar +68 kiloda ve Ahmet Güngör genç erkekler 76 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Nisa Işık 2011 doğumlular 49 kiloda, Neslihan Beyza Güze 2011 doğumlular 54 kiloda, İremsu Bilgi büyük kadınlar 50 kiloda, Mehmet Alperen Karataş genç erkekler 68 ikinci oldu. Ayrıca Zehra Öztürk 2011 doğumlular 44 kiloda, İlayda Esenler 2012 doğumlular 35 kiloda, Ülkü Şura Altun 2013 doğumlular 40 kiloda, Ayşenur Gül 2013 doğumlular 30 kiloda, Zübeyde Beyza Yıldırım 2014 doğumlular 37 kiloda, Mert Çelebi büyük erkekler 60 kiloda, Bengisu Çelik büyük kadınlar 61 kiloda, Nazlıcan Çekiç genç kadınlar 59 kiloda, Sümeyra Özdemir genç kadınlar 59 kiloda ve Kardelen Tura da ümit kadınlar 61 kiloda bronz madalya kazandı. Alınan sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de takım halinde ikincilik kupasının sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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