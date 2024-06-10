Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Arya Aydoğan Bronz Madalya Kazandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Arya Aydoğan, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

İrlanda'nın Limerick kentinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda, 17 ülkeden 191 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi. Şampiyonada 13 yaş kızlar kategorisinde mücadele eden Arya Aydoğan, başarılı maçlar çıkardı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Antrenörü Necmettin Korkmaz'ın da Milli Takım Antrenör kadrosunda yer aldığı Okullar Satranç Şampiyonası'nda, Arya Aydoğan 13 yaş kızlarda üçüncülük kürsüsünde yer alırken, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. - BURSA