Manisa Olimpik Yüzme Havuzu'nda tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ligdeki ilk maçında Konya Selçuklu Belediyespor'u 11-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ardından TOFAŞ'a 11-4, Dalton Koleji'ne ise 8-0 mağlup oldu. Ligdeki son 2 maçında Manisa Su Sporları'nı 11-4, Adana Kurtuluş'u ise 14-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, U15 Erkekler Sutopu 2. Ligi Türkiye üçüncüsü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor U15 Sutopu Takımı ligi üçüncü bitirdi - Son Dakika

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