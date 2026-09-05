Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yozgat GSK'yi 31-29 yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında MC Sistem Yozgat GSK'yi 31-29 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısını 13-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında MC Sistem Yozgat GSK'yi 31-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yozgat GSK'yi 31-29 yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?